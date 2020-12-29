В Словении после землетрясения в соседней Хорватии приостановили работу единственной в стране АЭС.
Как сообщает "Эхо Москвы", инцидент произошёл на АЭС "Кршко". Было принято остановить её работу после сильного землетрясения в Хорватии. Подземные толчки также ощущались и в Словении. Отмечается, что это стандартная процедура в подобных ситуациях.
Кроме того, были эвакуированы люди из здания Национальной Ассамблеи Словении, где во время стихии проходило заседание.
Ранее "Правда. Ру" сообщала, что в Хорватии произошло сильное землетрясение, в результате которого погиб ребёнок и пострадали несколько человек. Также сообщается о разрушениях и перебоях с электроснабжением.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.