АЭС остановили в Словении после землетрясения в Хорватии

В Словении после землетрясения в соседней Хорватии приостановили работу единственной в стране АЭС.

Как сообщает "Эхо Москвы", инцидент произошёл на АЭС "Кршко". Было принято остановить её работу после сильного землетрясения в Хорватии. Подземные толчки также ощущались и в Словении. Отмечается, что это стандартная процедура в подобных ситуациях.

Кроме того, были эвакуированы люди из здания Национальной Ассамблеи Словении, где во время стихии проходило заседание.

Ранее "Правда. Ру" сообщала, что в Хорватии произошло сильное землетрясение, в результате которого погиб ребёнок и пострадали несколько человек. Также сообщается о разрушениях и перебоях с электроснабжением.