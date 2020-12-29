Подросток выпал из окна 19 этажа в Новосибирске

В Новосибирске 14-летний подросток выпал из окна квартиры на 19 этаже. Проводится проверка.

Как сообщает издание ngs. ru, инцидент произошёл в Заельцовском районе.

Ребёнок был инвалидом с детства. В день происшествия он находился дома с матерью, но в определённый момент остался без присмотра женщины, тогда и произошла трагедия.

Прибывшие на место правоохранители не обнаружили признаков насильственной смерти. Для установления точной причины смерти назначена судебно-медицинская экспертиза. Следователи проводят проверку, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.