На Кубани на железнодорожном мосту обнаружили самодельную бомбу. Она была закреплена на опоре сооружения.
Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл неподалёку от станции Староминской. На опоре железнодорожного моста обнаружили предмет из газового баллона, бутылок и проводов.
Движение поездов по данному участку железной дороги было остановлено.
Работавшая на месте служебная собака показала, что взрывчатка настоящая. Позже взрывотехники ФСБ обезвредили взрывное устройство. Движение поездов восстановлено.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.