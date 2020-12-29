На железнодорожном мосту на Кубани нашли взрывное устройство

На Кубани на железнодорожном мосту обнаружили самодельную бомбу. Она была закреплена на опоре сооружения.

Как сообщает "Российская газета" со ссылкой на источник в правоохранительных органах, инцидент произошёл неподалёку от станции Староминской. На опоре железнодорожного моста обнаружили предмет из газового баллона, бутылок и проводов.

Движение поездов по данному участку железной дороги было остановлено.

Работавшая на месте служебная собака показала, что взрывчатка настоящая. Позже взрывотехники ФСБ обезвредили взрывное устройство. Движение поездов восстановлено.