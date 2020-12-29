Семья моряков, которые пропали в Баренцевом море после затопления рыболовецкого судна "Онега", получат материальную помощь в размере одного миллиона рублей.
Об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.
"Правительство Мурманской области окажет поддержку семьям. Каждая семья получит материальную помощь в размере одного миллиона рублей. Кроме того, сейчас мы работаем над дополнительной адресной помощью для каждой семьи", — отметил чиновник.
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