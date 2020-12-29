Семьи пропавших рыбаков с "Онеги" получат по миллиону рублей

Семья моряков, которые пропали в Баренцевом море после затопления рыболовецкого судна "Онега", получат материальную помощь в размере одного миллиона рублей.

Об этом рассказал губернатор Мурманской области Андрей Чибис.