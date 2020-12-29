Подростка из Владивостока обвиняют в угоне восьми автомобилей

Во Владивостоке задержали подростка, который угнал восемь автомобилей и совершил три кражи из машин.

Как сообщает РИА "Новости", 16-летний подросток угонял иномарки 1995 года выпуска и старше. Установлено, что парень угонял автомобиль, катался на нём один или с друзьями, а затем, когда заканчивалось топливо, бросал его.

Кроме того, он трижды похищал имущество из автомобилей.

После задержания подросток сознался в содеянном. Он пояснил, что угонял машины, чтобы покататься с друзьями.

Теперь молодого человека обвиняют по двум статьям Уголовного кодекса, по каждой из которых ему грозит до пяти лет лишения свободы.