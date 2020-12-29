Тело дознавателя обнаружили в отделе полиции в Казани

В Татарстане в казанском отделе полиции обнаружили тело дознавателя. Проводится проверка.

Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в отделе внутренних дел "Юдино".

В местных СМИ информируют, что тело 23-летнего сотрудника правоохранительных органов было обнаружено в минувшее воскресенье.

Отмечается, что рядом с трупом находилась предсмертная записка, однако её содержание не разглашается.

В настоящее время создана специальная комиссия, которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего.