В Татарстане в казанском отделе полиции обнаружили тело дознавателя. Проводится проверка.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в отделе внутренних дел "Юдино".
В местных СМИ информируют, что тело 23-летнего сотрудника правоохранительных органов было обнаружено в минувшее воскресенье.
Отмечается, что рядом с трупом находилась предсмертная записка, однако её содержание не разглашается.
В настоящее время создана специальная комиссия, которой предстоит установить все обстоятельства произошедшего.
В Федерации хоккея Белоруссии (ФХБ) отреагировали на информацию СМИ о переносе чемпионата мира-2021 из Минска.