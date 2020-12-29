Домашняя собака спасла десятилетнего мальчика от волка

В Коми домашняя собака спасла от нападения волка десятилетнего мальчика. Благодаря терьеру ребёнку удалось спастись от свирепого хищника.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в посёлке Синдор Княжпогостского района. Ребёнок играл в прятки с компанией других детей и спрятался в сугробе, и не заметил, как к нему стал подкрадываться вышедший к посёлку волк. Вдруг путь хищнику преградил домашний терьер, который стал громко лаять. Волк набросился на пса, а в это время мальчик успел забежать домой и запереть ворота.

Хищник справился с собакой очень быстро, не прошло и минуты, как он растерзал терьера, однако именно этих секунд хватило, чтобы ребёнок смог спастись.

Отмечается, что в последнее время в Коми участились случаи появления волков в населённых пунктах. Тем не менее, случай в Синдоре вызвал резонанс, ведь ребёнка спас не крупный сторожевой пёс, а обычный терьер, которого выпустили погулять.