Утром в Бурятии произошло очередное землетрясение

В Бурятии утром 29 декабря произошло очередное землетрясение. Предыдущее землетрясение на территории республики произошло менее недели назад.

Как сообщает издание regnum.ru, инцидент произошёл в Муйском районе. Магнитуда землетрясения составила 4,9.

Подземные толчки были зафиксированы около 08:31 по местному времени. Эпицентр сейсмоактивности находился в 30 километрах юго-восточнее посёлка Северомуйск.

В экстренных службах региона сообщили, что пострадавших и разрушений нет, объекты жизнеобеспечения работают в штатном режиме.

Ранее "Правда.ру" сообщала, что 23 декабря в Бурятии так же произошло землетрясение. Тогда эпицентр находился в акватории Байкала.