С рельсов сошли 29 вагонов грузового поезда в Забайкалье

В Забайкальском крае с рельсов сошли 29 вагонов грузового поезда. На месте работает оперативная группа.

Как сообщает "Интерфакс", инцидент произошёл 28 декабря на железнодорожном перегоне "Кислый Ключ — Артеуша" Забайкальской железной дороги. С рельсов сошли вагоны грузового поезда №1822. Всего с путей сошли 29 вагонов.

Информация о происшествии поступила в экстренные службы в 23:05 по местному времени. Отмечается, что пострадавших в результате аварии нет.

В настоящее время на указанном участке дороги затруднено движение пассажирских поездов. Ведутся восстановительные работы.