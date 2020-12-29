Мистика: в Швеции украли старинный колокол, весящий полтонны

Древний колокол, культурное наследие Швеции, был украден в приходе Бромма к западу от Стокгольма.

Об этом сегодня сообщают местные СМИ.

Так называемый "маленький колокол", на котором рельефно изображен Христос на кресте, был отлит в далеком 1638 году и веками звонил для местных жителей. Поврежденный в 1975 году пожаром, он перестал выполнять эту функцию, но из-за своей исторической ценности он был сохранен в помещениях церкви.

"Несмотря на название, колокол весит от 300 до 400 кг, поэтому, чтобы украсть его, нужен был специальный автомобиль и даже кран, - предполагает пастор Торбьерн Густавссон. - Увидев, что колокол пропал, я сначала подумал, что это шутка, но потом понял, что это невозможно, учитывая размер и вес той реликвии".

Полиция начала расследование, которое "осложняется тем, что преступники не оставили следов".

Больше всего прихожане боятся того, что колокол был или скоро будет продан на черном рынке исторических объектов, который является третьим среди крупнейших незаконных рынков в Европе.