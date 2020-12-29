В Омске десантник погиб во время первого прыжка с парашютом

Военнослужащий срочной службы погиб в ходе выполнения первого самостоятельного прыжка с парашютом: не раскрылись ни основной, ни запасной купол.

Трагическое происшествие случилось 25 декабря в 242-м учебном центре подготовки младших специалистов Воздушно-десантных войск в Омской области, куда призывник из Волгоградской области Александр Воропаев был направлен для прохождения службы. В ходе выполнения первого самостоятельного прыжка у десантника не раскрылся основной купол. Не сработал и запасной.

"25 декабря погиб рядовой Александр Воропаев, из Волгоградской области. Не раскрылся парашют. Вечная память, братишка, земля пухом. Соболезнование родным и близким погибшего солдата", — приводит "Блокнот" слова сослуживцев погибшего.

Военное следственное управление СК России по Центральному военному округу ведёт расследование обстоятельств гибели военнослужащего и причин, по которым у десантника могли отказать оба купола.