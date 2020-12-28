В Сургуте из-за непогоды не смогли приземлиться два самолёта из Тюмени. Воздушные судна ушли на запасной аэродром.
Как сообщают "Аргументы и факты", 28 декабря рейсы UT 120 и UT 9818 авиакомпании «ЮТэйр» не смогли сесть в аэропорту Сургута из-за сильного бокового ветра и плохой видимости.
Экипажами самолётов было принято решение увести суда на запасной аэродром в Ханты-Мансийске.
Кроме того, известно, что на запасном аэродроме в Нижневартовске находится рейс UT 247, направлявшийся в Сургут из Москвы.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.