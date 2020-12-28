Из-за непогоды в Сургуте не смогли сесть самолёты

В Сургуте из-за непогоды не смогли приземлиться два самолёта из Тюмени. Воздушные судна ушли на запасной аэродром.

Как сообщают "Аргументы и факты", 28 декабря рейсы UT 120 и UT 9818 авиакомпании «ЮТэйр» не смогли сесть в аэропорту Сургута из-за сильного бокового ветра и плохой видимости.

Экипажами самолётов было принято решение увести суда на запасной аэродром в Ханты-Мансийске.

Кроме того, известно, что на запасном аэродроме в Нижневартовске находится рейс UT 247, направлявшийся в Сургут из Москвы.