Двое подростков из Северной Осетии утонули, провалившись под лёд

В Северной Осетии обнаружили тела двух подростков, которые погибли, провалившись под лёд.

Как сообщает издание news-r.ru, трагедия произошла в Моздокском районе республики. В водоеме карьера в поселке Притеречном, расположенном неподалёку от Моздока.

По предварительным данным, дети провалились под лёд и утонули.

В настоящее время по факту произошедшего правоохранители проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц органов системы профилактики.