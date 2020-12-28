В Северной Осетии обнаружили тела двух подростков, которые погибли, провалившись под лёд.
Как сообщает издание news-r.ru, трагедия произошла в Моздокском районе республики. В водоеме карьера в поселке Притеречном, расположенном неподалёку от Моздока.
По предварительным данным, дети провалились под лёд и утонули.
В настоящее время по факту произошедшего правоохранители проводят проверку, устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет дана оценка действиям ответственных лиц органов системы профилактики.
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