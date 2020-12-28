Сотрудника транспортной полиции Мурманска осудят за избиение дубинкой закованного в наручники гражданина.
Как сообщает издание b-port.com, в сентябре этого года в дежурную часть доставили мужчину, которого сняли с самолёта за административное правонарушение. Нарушитель был пьян и нецензурно выражался в адрес полицейских.
Один из сотрудников полиции заковал потерпевшего в наручники и стал его избивать дубинкой, несмотря на то, что он не представлял опасности.
Теперь экс-полицейскому грозит до десяти лет лишения свободы.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.