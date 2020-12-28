Трёхлетний ребёнок отравился угарным газом в Пензе

В Пензе трёхлетний мальчик и его родители отравились угарным газом. Ребёнок погиб.

Как сообщает издание penzaobzor. ru, инцидент произошёл в квартире одного из домов на улице Фурманова днём 27 декабря. Тело мальчика обнаружили пришедшие в квартиру родственники семьи. На месте также находились родители малыша, они были без сознания. Они были госпитализированы, им оказывается необходимая медицинская помощь.

Экспертиза установила, что ребёнок скончался в результате отравления окисью углерода.

В настоящее время возбуждено уголовное дело, устанавливаются все обстоятельства произошедшего.