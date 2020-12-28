Чиновника из Якутии осудили за кражу сливочного масла

В Якутии чиновника приговорили к 400 часам обязательных работ за кражу сливочного масла.

Как сообщает издание news.ru, в сентябре этого года экс-замглавы Крестяхского наслега Сунтарского района Якутии приехал в один из сельхозкооперативов и отодвинул камеру наблюдения в сторону. Спустя несколько часов в ночное время мужчина вернулся и похитил 19 ящиков сливочного масла, каждый из которых весил по 20 килограммов.

Пять ящиков мужчина оставил себе, а остальные сбыл в Якутске.

Отмечается, что в ходе следствия осужденный полностью возместил ущерб.