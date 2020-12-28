В Иране в результате схода лавины погибли восемь человек. В некоторых регионах страны несколько дней идут сильные снегопады.
Как сообщает vesti. ru, трагедия произошла неподалёку от столицы, Тегерана. О гибели двух погибших было сообщено в минувшую пятницу, день спустя было объявлено о том, что найдены тела ещё шести человек.
Издание rbc. ru сообщает, что в настоящее время пропавшими без вести числятся ещё семь человек. Во время спасательной операции были эвакуированы 14 альпинистов. Пропавших ищут в горах с помощью вертолётов.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.