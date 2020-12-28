Авиация не может подлететь к месту происшествия с "Онегой"

Авиация Северного флота не может подлететь к месту затопления рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море из-за непогоды.

Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.