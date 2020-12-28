Авиация Северного флота не может подлететь к месту затопления рыболовецкого судна "Онега" в Баренцевом море из-за непогоды.
Об этом сообщили в пресс-службе регионального управления МЧС.
"В готовности находится авиация Северного флота, в данный момент применение осложняется коротким световым днем и неблагоприятными погодными условиями. Высота волн на месте достигает 4 м, температура воздуха около — 20 градусов", — сказано в сообщении.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.