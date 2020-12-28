Гражданина Узбекистана задержали в Карелии за поддержку террористов

В Карелии силовики задержали гражданина Узбекистана, который обвиняется в финансировании террористов.

Как сообщает "Московский Комсомолец", сотрудники ФСБ в ходе организационно-розыскных мероприятий установили, что мужчина финансировал запрещённую в России международную террористическую организацию "ИГ" (Исламское государство).

Подозреваемого задержали, суд избрал ему меру пресечения в виде заключения под стражу. Если вина мужчины будет доказана, ему грозит от восьми до 15 лет лишения свободы либо пожизненное заключение.