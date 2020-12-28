В Екатеринбурге беременную женщину сняли с самолёта до Москвы за отказ надеть маску.
Как сообщает издание glavufa. ru, инцидент произошёл в аэропорту Кольцово. Из-за принципиального отказа беременной пассажирки надеть маску рейс до столицы пришлось задержать на час.
Причём соблюсти санитарные правила женщину уговаривали всем миром: после того, как дама отмела доводы членов экипажа, её стали уговаривать другие пассажиры.
Когда все аргументы были исчерпаны, командир воздушного судна принял решение снять женщину с рейса и вызвал на борт наряд транспортной полиции.
Пассажирку сняли с самолёта, теперь её привлекут к административной ответственности.
Ранее украинский лидер Владимир Зеленский во время своего визита в Польшу сообщил, что СССР и нацистская Германия несут равную ответственность за Вторую мировую войну.