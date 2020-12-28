В США военнослужащего обвиняют в убийстве трёх человек и покушении на жизнь ещё троих.
Как сообщает издание vz. ru, инцидент произошёл в городе Родфорд, штат Иллинойс в минувшую субботу. В полицию поступило сообщение о стрельбе в местном боулинг-клубе.
Прибывшие на место полицейские задержали стрелявшего, им оказался 37-летний военнослужащий сухопутных войск США. Отмечается, что сопротивления мужчина не оказал, однако пытался избавиться от орудия преступления.
Задержанный убил троих пожилых мужчин, а также ранил ещё трёх людей, в том числе, двух подростков.
Мотивы преступления на данный момент не называются. Расследование продолжается.
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