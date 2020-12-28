Военнослужащего обвиняют в убийстве трёх человек в боулинг-клубе

В США военнослужащего обвиняют в убийстве трёх человек и покушении на жизнь ещё троих.

Как сообщает издание vz. ru, инцидент произошёл в городе Родфорд, штат Иллинойс в минувшую субботу. В полицию поступило сообщение о стрельбе в местном боулинг-клубе.

Прибывшие на место полицейские задержали стрелявшего, им оказался 37-летний военнослужащий сухопутных войск США. Отмечается, что сопротивления мужчина не оказал, однако пытался избавиться от орудия преступления.

Задержанный убил троих пожилых мужчин, а также ранил ещё трёх людей, в том числе, двух подростков.

Мотивы преступления на данный момент не называются. Расследование продолжается.