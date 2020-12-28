В Свердловской области во время катания с горки погибла ученица второго класса одной из местных школ.
Как сообщают "Известия", трагедия произошла в минувшую пятницу, 25 декабря в Нижнем Тагиле, на территории посёлка Старателя. По предварительной версии, девочка пошла в магазин вместе с бабушкой и решила покататься на горке, пока последняя будет делать покупки.
Во время катания девочка погибла. Очевидцы сообщили, что ребёнок катался с горки, но потом внезапно упал и умер.
На шее девочки обнаружили борозду. Она могла появиться вследствие того, что вокруг горла второклассницы обвилась верёвка от санок.
В настоящее время по данному факту правоохранители проводят проверку.
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