Детей эвакуировали из сахалинской школы после сообщения о минировании

На Сахалине из-за угрозы взрыва эвакуировали детей и персонал из одной из местных школ.

Как сообщает издание sakhalinmedia. ru, инцидент произошёл в общеобразовательной школе №3 Невельского района. Утром 28 декабря в полицию поступило сообщение о том, что в образовательном учреждении заложено взрывное устройство.

В местной администрации сообщили, что детей и сотрудников школы эвакуировали из здания. На месте проводят работы экстренные службы. Известно, что сообщение о заложенной бомбе оказалось ложным.

Отмечается, что после инцидента детей отправили домой.