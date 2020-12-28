Девочка-подросток забеременела после изнасилования

В Москве 13-летняя девочка обратилась к медикам в связи с беременностью после того, как её изнасиловали.

Как сообщает "Московский комсомолец", девочку госпитализировали в медучреждение с болью в животе 26 декабря. Врачи провели обследование и выяснили, что юная москвичка сама ждёт ребёнка.

Девочка рассказала, что в начале этого месяца её изнасиловали. После этого потерпевшая обратилась в полицию, где по факту произошедшего возбудили уголовное дело.

Правоохранителям удалось задержать подозреваемого, им оказался 22-летний приезжий молодой человек. В настоящее время он находится под арестом.