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Стало известно, что именно украли из "летающего бункера Путина"

Происшествия

В Объединённой авиастроительной корпорации (ОАК, входит в Ростех) рассказали, какое оборудование было украдено злоумышленниками из "самолёта судного дня".

Стало известно, что именно украли из "летающего бункера Путина"

"Самолёт прибыл в Таганрог для проведения плановых работ. Вся специальная аппаратура была демонтирована с самолёта сразу по прибытии и хранится в специальных помещениях. В результате инцидента исчезло некоторое количество блоков второстепенной аппаратуры, не связанной с непосредственным функциональным предназначением самолета", — цитирует ТАСС сообщение пресс-службы ОАК.

О резонансной краже стало известно в начале декабря, когда в дежурную часть Таганрогского линейного отела МВД России на транспорте поступило заявление представителя ТАНТК, проводившего плановые ремонтные работы самолёта Ил-80. На аэродроме "Таганрог-Южный", где находился летающий командный пункт, обнаружили, что его грузовой отсек вскрыт, и часть оборудования исчезла.

В настоящий момент ведётся следствие, охрана аэродрома дополнительно усилена.

Автор: Людмила Черткова
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