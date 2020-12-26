На Канарах в порту сгорел российский траулер: есть жертвы

На острове Гран-Канария сгорел российский траулер "Свеаборг", находившийся в порту Лас-Пальмас. Трое моряков погибли, еще четверо пострадали.
"Свеаборг" стоял в доке на ремонте, когда в машинном отделении вспыхнул пожар. Пожарной службе порта Лас-Пальмас понадобилось привлечь девять экипажей для ликвидации возгорания.
После того как траулер потушили, пожарные обнаружили в его трюме тела троих моряков. Ещё четверо членов экипажа были госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Пожарные рассказали об этом на своей странице в Facebook.
По факту происшествия начато расследование. Устанавливаются причины возгорания, полиция выясняет личности и гражданство погибших моряков.
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