На Канарах в порту сгорел российский траулер: есть жертвы

На острове Гран-Канария сгорел российский траулер "Свеаборг", находившийся в порту Лас-Пальмас. Трое моряков погибли, еще четверо пострадали.

"Свеаборг" стоял в доке на ремонте, когда в машинном отделении вспыхнул пожар. Пожарной службе порта Лас-Пальмас понадобилось привлечь девять экипажей для ликвидации возгорания.

После того как траулер потушили, пожарные обнаружили в его трюме тела троих моряков. Ещё четверо членов экипажа были госпитализированы с признаками отравления угарным газом. Пожарные рассказали об этом на своей странице в Facebook.

По факту происшествия начато расследование. Устанавливаются причины возгорания, полиция выясняет личности и гражданство погибших моряков.