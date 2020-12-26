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В Приморье подсчитали ущерб от ледяного циклона

Происшествия

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко рассказал, сколько денег и времени потребуется для восстановления региона после ноябрьского снежного циклона.

В Приморье подсчитали ущерб от ледяного циклона

Глава региона признался, что пережил много чрезвычайных ситуаций, в том числе и федерального уровня, но такого, чтобы ледяной ливень не прекращался в течение двух суток, не припоминает. Из-за катастрофического обледенения с очисткой дорог могла справиться только тяжелая техника. Но перед лицом стихии все сплотились.

"Я думаю, что ледяной циклон сплотил всех: и энергетиков, и спасателей МЧС, и армию, и флот. Показал, что перед лицом такой опасности все готовы прийти на помощь городским службам, хозяйствам", — высказался Олег Кожемяко.

Теперь Приморью предстоит восстанавливаться после удара стихии. Приблизительную сумму ущерба власти региона оценили более чем в миллиард рублей, из них более 600 миллионов потребуется энергетикам для восстановления инфраструктуры. Точная сумма всех причинённых повреждений станет известна к февралю, когда будут завершены все ликвидационные мероприятия, сообщает РИА Новости.

Автор: Людмила Черткова
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