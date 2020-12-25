Что-то пошло не так: в Пскове снаряд из БМД-4 угодил в ТРЦ

В парке боевых машин одной из воинских частей Пскова при обслуживании боевой машины десанта (БМД-4) произошёл непроизвольный выстрел из пушки.
Ефрейтор, производивший обслуживание БМД-4, случайно выстрелил из 30-миллиметровой пушки. Снаряд угодил в магазин детских товаров, расположенный на втором этаже торгово-развлекательного центра "Фьорд Плаза".
На место инцидента прибыли сотрудники полиции и Росгвардии, посетители ТРЦ были эвакуированы. Позже от командования воинской части поступил комментарий, что снаряд был холостым.
В результате происшествия никто не пострадал, ведётся расследование.
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