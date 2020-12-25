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Подполковник погиб, играя с любовницей в "русскую рулетку"

Происшествия

В Мытищах ветеран уголовного розыска погиб, демонстрируя своей любовнице навыки обращения с оружием. 

Как сообщает "Московский комсомолец", трагедия произошла 24 декабря. Мужчина, 30 лет проработавший в органах внутренних дел, решил продемонстрировать своей сожительнице навыки обращения с травматическим пистолетом. Известно, что незадолго до этого подполковник употреблял алкоголь.

Всё кончилось тем, что мужчина выстрелил себе в голову. Женщина рассказала, что он играл в "русскую рулетку". После ранения пострадавший был жив, но позже скончался в больнице. 

У мужчины остались трое детей. 

Автор: Максим Щегольков
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