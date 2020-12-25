Лукашенко: террористы тоннами везли оружие через Украину

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что раскрытая террористическая группа готовила теракты по всей стране.

Как сообщает издание belta. by, глава Белоруссии рассказал о недавнем задержании террористической группы во время посещения Городской детской инфекционной клинической больницы Минска. Лукашенко отметил, что террористы получали крупные партии оружия из-за границы, везли его через Украину.

Также президент республики заявил, что группировка террористов готовила теракты по всей Белоруссии, и уже начала их осуществлять.

Лукашенко отметил профессиональную работу силовиков по борьбе с подобными группами, а также подчеркнул, что вопрос борьбы с террористами находится на жёстком контроле.