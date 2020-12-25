Историка Соколова приговорили к длительному сроку в колонии

Историка Олега Соколова приговорили к длительному заключению за убийство аспирантки Анастасии Ещенко.

Как сообщает tjournal. ru, Соколова признали виновным в убийстве 24-летней девушки и незаконном хранении оружия. Суммарно по двум статьям Октябрьский районный суд Петербурга приговорил его к 12,5 годам колонии. Обвинение просило для подсудимого 15 лет заключения.

Отмечается, что историк признал вину и раскаялся в содеянном. Кроме того, Соколов заявил, что в отношении него совершал провокации учёный Понасенков и его окружение.

Напомним, Олег Соколов убил аспирантку Анастасию Ещенко, с которой был в близких отношениях, в ноябре прошлого года. Преступление он совершил на почве ревности. Мужчина несколько раз выстрелил в девушку, а затем расчленил её тело и пытался утопить останки в реке.