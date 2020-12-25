Жительница Красноярска скончалась после того, как её избил прохожий

В Красноярске скончалась женщина, избитая случайным прохожим. Подозреваемого задержали.

Как сообщает РИА "Новости", 49-летняя местная жительница утром выгуливала собаку. Во время прогулки на неё напал неизвестный и избил. Позднее в соцсетях появилась видеозапись, где видно, как женщина падает, а молодой человек наносит ей множество ударов.

Позднее правоохранители установили личность подозреваемого, им оказался ранее несудимый 25-летний местный житель. В настоящее время он задержан.

Пострадавшая женщина скончалась в городской больнице.

По факту произошедшего возбуждено уголовное дело.