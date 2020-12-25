Водитель маршрутки из Омска выгнал из транспорта женщину-инвалида

В Омске водитель автобуса выгнал из салона общественного транспорта женщину-инвалида.

Как сообщает портал tayga. info, очевидцы утверждают, что пожилой мужчина пытался помочь войти в маршрутку своей супруге-инвалиду. Водителю не понравилось, что женщина долго не могла пройти в салон, и он стал громко высказываться по этому поводу. В итоге, после того как женщина всё же вошла в транспортное средство, водитель закрыл дверь и начал движение, а дедушка остался на остановке.

Другие пассажиры стали возмущаться после такого поведения водителя, и тогда он выгнал на мороз женщину-инвалида.

В настоящее время Следственный комитет и департамент транспорта проводят проверку по факту произошедшего.