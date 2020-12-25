Хабаровских полицейских обвиняют в убийстве задержанного

В Хабаровске местных полицейских обвиняют в убийстве задержанного гражданина. Проводится проверка.

Как сообщает "Российская газета", в преступлении подозревают четверых полицейских. По версии следствия, сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины. Стражи порядка избивали задержанного, в результате чего тот скончался.

По факту произошедшего проводится проверка. По её результатам полицейских уволят из органов по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности. Отмечается, что непосредственных руководителей подозреваемых также привлекут к ответственности.