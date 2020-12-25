Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ Промокоды Навигатор
Новости
Лавров поучаствовал в "Ёлке желаний": что ему досталось
Можно ли контролировать качество контента в соцсетях? Мнение эксперта
Водитель маршрутки из Омска выгнал из транспорта женщину-инвалида
"Дьявольские соблазны" Литвы удивили российский МИД
Ирина Климова рассказала о выкидыше и беременности любовницы мужа
Иммунитет к COVID-19 стал преимуществом при приёме на работу
Фигуристы Степанова и Букин впервые выиграли чемпионат России
Диетолог Мира Илич назвала полезный сорт шоколада
"Не виляет хвостом и держит слово": Эрдоган - о Путине

Хабаровских полицейских обвиняют в убийстве задержанного

Происшествия » Человеческий фактор » Криминал

В Хабаровске местных полицейских обвиняют в убийстве задержанного гражданина. Проводится проверка.

Как сообщает "Российская газета", в преступлении подозревают четверых полицейских. По версии следствия, сотрудники полиции задержали мужчину, подозреваемого в убийстве женщины. Стражи порядка избивали задержанного, в результате чего тот скончался.

По факту произошедшего проводится проверка. По её результатам полицейских уволят из органов по отрицательным мотивам и привлекут к ответственности. Отмечается, что непосредственных руководителей подозреваемых также привлекут к ответственности.

Автор: Максим Щегольков, Редактор: Надежда Яковлева, Куратор: Александр Михайлов
Последние материалы
"Не виляет хвостом и держит слово": Эрдоган - о Путине
Муж Алины Вердиш рассказал о коррупции на "Битве экстрасенсов"
Под Иркутском школьники обратились в больницу с признаками отравления
Вирусолог счёл бессмысленным закрытие границ из-за нового штамма COVID
"Спартак" объявил о продолжении сотрудничества с Тедеско
Пушков прокомментировал планы Киева помешать водоснабжению Крыма
Самолёт выкатился за пределы взлётно-посадочной полосы во Внуково
Муж Полины Гагариной порассуждал о верности в отношениях
Главный итог 2020 года: выяснилось, какой дорогой мы идём в ад
Станет ли Зеленский последним президентом Украины? Мнения экспертов
Популярное
Новости футбола
Аршавин заявил, что УЕФА не хочет видеть "Зенит" в еврокубках

Экс-футболист "Зенита" Андрей Аршавин заявил, что питерский клуб не интересен в европейском футболе.

Аршавин заявил, что УЕФА не хочет видеть "Зенит" в еврокубках
На территории Китая упал 10-тонный метеорит
Космос
На территории Китая упал 10-тонный метеорит
Политика. Новости и аналитика
Жириновский нашёл виновников пандемии коронавируса
Азербайджан
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Любовь Степушова Главный итог 2020 года: выяснилось, какой дорогой мы идём в ад Любовь Степушова Игорь Буккер Оружие США: чем гордятся за океаном Игорь Буккер Василий Амирджанов В России могут заблокировать популярные соцсети Василий Амирджанов
Комментарии
Ещё одна жертва бродячих собак: теперь в Красноярске
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Хабиб поблагодарил россиян за признание
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Оружие США: чем гордятся за океаном
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Станет ли Россия главным модератором Евразийского пространства
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Станет ли Россия главным модератором Евразийского пространства
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Олег Шеин: в мире идет наступление капитала на права обычного человека
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Россию провоцируют на войну с Азербайджаном и НАТО
Госслужба в РФ: "одни начальники, а кто работает - непонятно"
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Сергей Городников: "Режим олигархической тирании в России ведет к упадку"
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Без надежды на взаимность: Москва готова к "заморозке" отношений с США?
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте
Промокоды Навигатор
Рейтинг@Mail.ru liveinternet.ru: показано количество просмотров и посетителей за 24 часа
Антиопечатка

Copyright © 1999-2020, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: home@pravda.ru
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников