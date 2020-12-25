В Иркутской области правоохранители проводят проверку после того, как семь школьников обратились к медикам с признаками отравления.
Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Шелехове. Семеро учащихся местной школы № 6 обратились за медицинской помощью с признаками отравления.
По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета инициировало проведение проверки. По её итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.
Следователи проверяют документацию на поставку продуктов, обследуется пищеблок, опрашивается персонал школы.
Пострадавшие проходят амбулаторное лечение.
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