Под Иркутском школьники обратились в больницу с признаками отравления

В Иркутской области правоохранители проводят проверку после того, как семь школьников обратились к медикам с признаками отравления.

Как сообщает ТАСС, инцидент произошёл в Шелехове. Семеро учащихся местной школы № 6 обратились за медицинской помощью с признаками отравления.

По факту произошедшего региональное управление Следственного комитета инициировало проведение проверки. По её итогам будет принято решение о возбуждении уголовного дела.

Следователи проверяют документацию на поставку продуктов, обследуется пищеблок, опрашивается персонал школы.

Пострадавшие проходят амбулаторное лечение.