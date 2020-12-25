В Тамбове сотрудники ФСБ задержали 17-летнего подростка, которого обвиняют в подготовке теракта.
Как сообщает издание topwar. ru, несовершеннолетний студент одного из местных колледжей является представителем деструктивной субкультуры. Он планировал взорвать самодельное взрывное устройство в одном из зданий города.
Информацию, как изготовить СВУ, а также, как выбрать место для теракта, подросток брал в интернете.
Во время обыска на его съёмной квартире обнаружили взрывчатку и компоненты для изготовления взрывного устройства.
В настоящее время в отношении несовершеннолетнего возбуждено уголовное дело.
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