Полицейский убил безоружного афроамериканца в США

В США полицейский застрелил безоружного афроамериканца. По каким причинам правоохранитель открыл огонь, выясняет следствие.

Как сообщает "Российская газета", инцидент произошёл в штате Огайо, в городе Колумбусе. Ночью полицейский прибыл на вызов: звонившие жаловались на шум от двигателя автомобиля. В темноте у одного из домов страж порядка заметил афроамериканца, в руке у которого был мобильный телефон, вторую руку мужчины правоохранитель не видел.

По какой причине полицейский открыл огонь, не сообщается.

От полученных ранений афроамериканец скончался на месте, известно, что оружия при нём не было. Установлено, что в момент инцидента убитый шёл в гости.

По факту произошедшего проводится расследование.