Пьяный пассажир избил проводника в аэропорту Внуково

В аэропорту Внуково нетрезвый пассажир набросился с кулаками на бортпроводника.

Как сообщает vesti. ru, 25-летний молодой человек перед полётом выпил алкоголь и стал вести себя вызывающе, на что обратили внимание окружающие его люди.

Когда дебошир попытался подняться на борт самолёта, путь ему преградил бортпроводник. Пьяный пассажир решил пробить себе путь на борт кулаками и ногами.

Всё кончилось тем, что дебошира сняла с рейса полиция. У стюарда диагностировали черепно-мозговую травму, ушиб руки и сотрясение мозга.

По данному факту правоохранители проводят проверку.