Девочка из Красноярска пострадала от нападения бродячих собак

В Красноярске девятилетняя девочка пострадала при нападении стаи бродячих собак.

Как сообщает издание news.ru, инцидент произошёл на территории местной школы №31. Пострадавшей девочке помогла сотрудница Дома ребёнка, которая услышав крики, прибежала на место происшествия и отбила девочку у собак.

Ребёнка госпитализировали. На данный момент нет информации о том, насколько тяжёлые повреждения получила девочка.

В настоящее время по факту произошедшего региональное управление Следственного комитета проводит проверку.