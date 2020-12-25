В Красноярске девятилетняя девочка пострадала при нападении стаи бродячих собак.
Как сообщает издание news.ru, инцидент произошёл на территории местной школы №31. Пострадавшей девочке помогла сотрудница Дома ребёнка, которая услышав крики, прибежала на место происшествия и отбила девочку у собак.
Ребёнка госпитализировали. На данный момент нет информации о том, насколько тяжёлые повреждения получила девочка.
В настоящее время по факту произошедшего региональное управление Следственного комитета проводит проверку.
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