Сильное землетрясение произошло у Филиппин

У побережья Филиппин произошло сильное землетрясение. Эпицентр находился в море.

Как сообщает rt.com со ссылкой на Европейско-средиземноморский сейсмологический центр, магнитуда подземных толчков составила 6,3 балла.

Установлено, что эпицентр стихии находился в 27 километрах к западу от города Батангас, по информации РИА "Новости", эпицентр находился в море. Очаг землетрясения залегал на глубине 114 километров.

Сведений о разрушениях и пострадавших на данный момент не поступало. Об угрозе цунами также не сообщалось.