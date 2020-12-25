Больная коронавирусом учительница сбежала из "ковидного" госпиталя и пыталась уехать домой на поезде.
Как сообщает РИА "Новости", инцидент произошёл в Индии. Учительница вернулась из Великобритании, и в аэропорту Дели у неё был выявлен коронавирус. Женщину госпитализировали, однако позже она забрала к врачей свою медкарту и сбежала из больницы.
Местные власти получили информацию, что беглянка могла уехать на поезде. Правоохранители нашли её в купе, она ехала домой вместе со своим 22-летним сыном. Отмечается, что заболевание подтвердилось только у учительницы, молодой человек оказался здоров.
Сейчас власти занимаются поиском людей, которые могли контактировать с заболевшей. В настоящее время семью женщины изолировали.
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