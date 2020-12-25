Бойцы ММА спровоцировали массовую драку на турнире в Москве

Словесная перепалка, поначалу очень похожая на дружеские подначки, между бойцами смешанного стиля Владимиром Минеевым и Магомедом Исмаиловым на турнире Fight Nights Global Winter Cup в Москве переросла в массовую драку в октагоне.

Минеев вышел в октагон и вызвал на бой Исмаилова. Между ними произошла стычка. В завязавшуюся драку вмешались присутствовавшие. Разводить дерущихся пришлось сотрудникам ОМОНа.

Спортсмены были доставлены в отдел полиции.

Как сообщает деловая газета "Взгляд" со ссылкой на собственный источник в правоохранительных органах, Исмаилов, по всей видимости, будет отвечать по статье "Мелкое хулиганство" (это административная статья). Ему "светит штраф или арес до 15 суток.

На момент публикации материала спортсмен уже покинул участок.

Камил Гаджиев, президент AMC Fight Nights Global говорит, что "драка была настоящая", но поскольку серьёзных травм в ходе неё никто не получил, "правовых последствий не будет".