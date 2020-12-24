Из главного здания МИД РФ вынесли $1 млн в коробке из-под водки

Ограбление главного здания МИД, расположенного на Смоленской-Сенной площади, произошло в 2019 году. Преступникам удалось похитить более $1 млн, сообщает РЕН ТВ.

В совершении ограбления подозревают сотрудницу МИД РФ и её сожителям.

На данный момент пара находится на свободе. Где сейчас украденные деньги неизвестно.

МИД получил из Ирана $1,5 млн за консульские услуги от Ирана. Средства были присланы диппочтой.

Затем деньги были переданы в кабинет ведущего специалиста-экспёрта валютно-финансового департамента МИД РФ Натальи Агальцовой.

В период между 16 и 19 декабря две трети суммы исчезли. По данным самой Агальцевой, она первая обнаружила пропажу денег и пыталась сама покрыть недостачу, но когда не смогла это сделать, пыталась свести счёты с жизнью.

Сообщается, что деньги могли быть вынесены в коробке из-под водки.

Проводится расследование.