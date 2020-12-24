В Архангельские муж и жена два месяца истязали свою знакомую

37-летняя Юлия Василенко вместе со своим мужем 35-летним Александром Агафоновым в период с 30 июня по 9 августа 2017 года избивали и наносили тяжкие телесные повреждения своей знакомой, которая проживала у них в квартире, сообщили в пресс-службе региональной прокуратуры.

Кроме того, они не пускали её в туалет, с помощью зажигалки поджигали её тело и натравливали на неё собаку.

Василенко и Агафонова признали виновными.

После апелляционной жалобы они обратились в Суд кассационной инстанции. Но и там отказались менять первоначальное решение, которое ранее вынес Исакогорский районный суд.

Юлию Василенко поместят в колонию общего режима на 7 лет 6 месяцев, а Агафонова — в исправительную колонию строгого режима на 7 лет.

Всё это время супруги заявляли о своей невиновности.