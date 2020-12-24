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Московские студенты изрисовали электричку в Ленобласти

Происшествия

В ночь на 24 декабря на железнодорожной станции Мга в Кировском районе Ленинградской области задержали двух молодых людей, которые решили расписать вагоны электрички направления "Мга — Петербург" граффити.

"Задержанными оказались 19- и 21-летние студенты московских вузов", - сообщили в пресс-службе Управления на транспорте МВД России по СЗФО.

На момент задержания они разрисовали одну сторону вагона.

У "художников" изъяли огромное количество красок в баллончиках.

Молодым людям грозит наказание в виде трёх лет лишения свободы. В настоящее время они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее "Правда. Ру" писала, что вандалы изуродовали памятник Михалкову в Пятигорске.

Автор: Снежана Шахова, Редактор: Надежда Яковлева
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