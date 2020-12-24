Мужчина с топором напал на офис американского сенатора

Полиции города Фарго в округе Касс (Северная Дакота, США) удалось установить личность мужчины, который 21 декабря разбил топором вход в офис сенатора Джона Хувена.

На видео, опубликованном в Facebook правоохранительными органами, видно, как парень в маске поднимается по лестнице в кабинет политика и начинает стучать оборудованием по входной стене. Он также разбил окно в двери.

Закончив, злоумышленник как ни в чем не бывало удалился с местапроисшествия. Полиция решила не разглашать его личность.

"Я пытаюсь выяснить, как никто не позвонил в полицию, увидев этого человека, идущего с топором [ … ]", — спросил пользователь Facebook.

Другие задались вопросом, был ли офис сенатора обеспечен безопасностью, и с иронией подчеркнули, что, по крайней мере, агрессор носил свою маску.