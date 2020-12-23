В Петербурге покупателю без маски проломили череп на кассе супермаркета

B петербургской больнице скончался один из участников конфликта, который произошёл в супермаркете "Дикси" из-за отсутствия маски. Врачи боролись за жизни мужчины почти сутки.

Напомним, что причиной ссоры двух покупателей, стоявших в очереди в магазине, стало отсутствие маски у одного из них.

Один из мужчин был пьян и без маски. Второй, наоборот, был трезв и у него была маска. Трезвый покупатель попросил пьяного надеть маску. Когда словесные аргументы закончились, то он толкнул пьяного мужчину. Тот упал и ударился головой об стену. В результате он получил ушиб головного мозга, разрыв селезенку, а в следствии сильную кровопотерю.

Борец за соблюдение эпидемиологических правил оплатил покупки и вышел из магазина. Пострадавший тоже покинул магазин. Через два часа его нашли истекающим кровью.

Очевидцы вызвали "скорую помощь", мужчину доставили в больницу. Медикам не удалось спасти ему жизнь.

Второй участник потасовки находится в розыске.