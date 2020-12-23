Суд продлил арест Сергея Фургала до 9 марта

Экс-губернатор Хабаровского края Сергей Фургал будет находиться в СИЗО до 9 марта. Мосгорсуд отказал ему в домашнем аресте. Напомним, ранее адвокаты Сергея Фургала просили отпустить его под домашний арест с проживанием в квартире родственников в Москве.

"В Московском городском суде рассмотрены апелляционные жалобы на постановление Басманного районного суда Москвы о продлении срока содержания под стражей в отношении Фургала С. И. до 09 марта 2021 года. Суд апелляционной инстанции определил оставить жалобы без удовлетворения, решение районного суда без изменения", — цитирует РИА "Новости" пресс-службу суда.

Напомним, Фургал был задержан 9 июля. Его обвиняют в организации двух убийств и покушения на убийство в 2004–2005 годах. Но политик не признаёт свою вину.

Президент РФ Владимир Путин в ходе большой пресс-конференции заявил, что преследование Сергея Фургала носит политический характер.