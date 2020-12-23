В Улан-Удэ собаки изгрызли молодую девушку

Утром в среду в одном из районов Улан-Удэ свора собак напала на 20-летнюю девушку. Пострадавшая была искусана до костей, а спасли её местные жители, сообщает infpol. ru.

По словам жительницы ДНТ "Весна", утром она услышала лай собак, вышла на улицу и заметила, как свора нападает на человека. Девушка лежала на земле, а свидетельница происшествия стала стучать по забору, чтобы напугать собак.

"Собак было штук десять, может, больше. Девочка лежала на земле и уже не кричала", — рассказала Александра Андреевна.

Шум на улице услышал сосед женщины, после чего выбежал на улицу и отогнал животных. Тело девушки затащили домой к Александре Андреевне, после чего вызвали скорую. Благодаря действиям жителей девушка осталась жива и с многочисленными ранениями была доставлена в больницу.

"Она была уже вся без одежды, только в ботиночках. Тело всё покусано до сухожилий и костей", — рассказала спасшая девушку.

Также женщина рассказала, что это не первый случай нападения животных на людей. В этом же посёлке пострадал девятилетний мальчик, которому погрызли ногу. Кроме того, собаки загрызли одного из псов своры.

Местные жители считают, что собаки не бродячие, а сбиваются в свору, покидая частные дома. В службе отлова собак сразу не отреагировали на обращение граждан, заявив, что смогут приехать не раньше, чем через три дня.

После того, как инцидентом занялась полиция и местные власти, группа отлова выехала в посёлок.