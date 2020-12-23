Поезд с сырой нефтью сошел с рельсов и загорелся

Масштабная эвакуация проводилась сегодня ночью в округе Уотком, штат Вашингтон. Причина - поезд с грузом сырой нефти сошел с рельсов и загорелся.

Местные власти посчитали, что для жителей в радиусе полумили от места крушения опасно оставаться в своих домах.

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Об эвакуации также сообщил в интернете сотрудник по связям с общественностью патруля штата Вашингтон, который призвал всех "жителей и гостей" покинуть непосредственную зону вокруг танкера. Зона эвакуации включает в себя, кроме жилых домов, начальную школу, церковь и несколько предприятий.

На кадрах, опубликованных местным репортером, было видно, как с места крушения поднимается густой столб черного дыма.

Столб дыма можно было также увидеть на спутниковых снимках, которыми поделился местный метеоролог Морган Палмер, отметив, что поверхностные ветры в этом районе "довольно спокойны."

До сих пор не установлено, что стало причиной аварии, и никаких сообщений о пострадавших пока не поступало.

Катастрофа произошла в Кастере, небольшом городке с населением менее 400 человек, расположенном всего в нескольких милях от американо-канадской границы.